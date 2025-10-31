Smartphones

Vivo bringt sein neues Android-Flaggschiff nach Deutschland

Oppo, OnePlus und Vivo dürfen seit einer Weile wieder Smartphones bei uns in Deutschland verkaufen und OnePlus legte auch direkt los, Oppo entschied sich bisher jedoch dazu, dass man einen Umweg um den deutschen Markt macht.

Vivo startete Anfang des Jahres einen zaghaften Anlauf, hält sich beim Marketing allerdings sehr stark zurück. Doch das neue Vivo X300 und Vivo X300 Pro werden in Europa und auch in Deutschland ab nächster Woche offiziell erhältlich sein.

Für das Vivo X300 möchte man 1.099 Euro haben, man bekommt es aber für eine kurze Zeit auch für 999 Euro und für das Vivo X300 Pro möchte man 1.399 Euro haben, man bekommt es aber für eine kurze Zeit auch für 1.249 Euro. Marktstart ist am 3. November, also am Montag, die Aktion geht aber bis zum 30. November.

Eine aktualisierte und deutsche Webseite von Vivo gibt es auch, dort findet ihr mehr Details zu den Modellen. Im Moment wirkt das aber alles aber auch noch ein bisschen zusammengeschustert und andere Händler sind auch nicht gelistet.

Vivo X300 Pro Eckdaten

  • Display: 6,78 Zoll 1.5K AMOLED 8T LTPO, 120 Hz, 4500 nits
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 9500
  • Arbeitsspeicher: 12 GB LPDDR5X RAM
  • Speicher: 256 GB UFS 4.1
  • Kameras: Triple-Zeiss-Kamera-Setup 50 MP Hauptkamera (Sony LYT-828), 200 MP Telekamera (Samsung ISOCELL HPB, 3,7x optischer Zoom), 50 MP Ultraweitwinkel
  • Akku: 6510 mAh
  • Laden: 90W kabelgebunden, 40W kabellos
  • Betriebssystem: OriginOS 6 (basiert auf Android 16)

Vivo 300 Eckdaten

  • Display: 6,31 Zoll 1,5K AMOLED (2640 x 1216 Pixel) mit 120 Hz, 4500 Nits Spitzenhelligkeit
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 9500
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • Speicher: 512 GB UFS 4.1
  • Kamera-Rückseite: Triple-Kamera (200 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Telekamera) mit Zeiss-Objektiven
  • Kamera-Vorderseite: 50 MP mit Autofokus
  • Akku: 6.040 mAh
  • Laden: 90W kabelgebunden und 40W kabellos
  • Betriebssystem: OriginOS 6 (basiert auf Android 16)
