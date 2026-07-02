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„Völlig falsch“: Elon Musk dementiert Pläne für KI-Smartphone

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Samsung Galaxy S24 Ultra Front

Es gibt das Gerücht, dass SpaceX in den USA zu einem Mobilfunkanbieter werden könnte und passend dazu soll man Investoren ein neues KI-Gerät gezeigt haben, welches an ein Smartphone erinnert, so eine exklusive Meldung des WSJ.

Elon Musk reagiert allerdings sehr zügig auf diesen Bericht und bezeichnete ihn als „völlig falsch“, mehr sagte er nicht dazu. Es ist also unklar, ob die Details zum Gerät selbst falsch sind oder ob es grundsätzlich falsch ist, dass man daran arbeitet.

Die KI-Ära sorgt bei vielen Unternehmen dafür, dass sie Apple und Google direkt angreifen wollen, immerhin ist es von Vorteil, wenn man selbst die Plattform und nicht von anderen abhängig ist. Auch Amazon könnte an einem Smartphone für das Alexa-Ökosystem arbeiten und OpenAI plant ebenfalls eine KI-Hardware-Lineup.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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