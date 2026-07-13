Mobilität

Volkswagen bringt ein Elektroauto zurück auf den US-Markt

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Volkswagen Vw Id Buzz Header

Volkswagen hat die USA mit Blick auf Elektroautos fast aufgegeben, man bietet noch den VW ID.4 an, dessen Nachfrage geht aber auch zurück. Der Buzz, der einst das Image von VW vor Ort verbessern sollte, wurde letztes Jahr einkassiert.

Doch man übersprang nur ein Modellupgrade, denn mit der neuen Version kommt der VW ID Buzz zurück auf den US-Markt. Ein großes Upgrade gab es für den Buzz allerdings nicht, der elektrische Van dürfte sich also womöglich eher schwertun.

Für den Konzern ist das aber vermutlich egal, denn weitere Elektroautos plant man nicht für den US-Markt und behandelt dieses Thema vor Ort eher lieblos. Würde ich mit Blick auf die Entwicklungen vor Ort aber vielleicht auch nicht anders machen.

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13. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. gast 🌀
    sagt am

    Klar sind Mercedes VLE und Xpeng X9 eine andere Klasse, aber sie zeigen ganz schön, dass der Buzz bis auf sein knuffiges Äußeres wenig zu bieten hat. MEB ist outdated, der Innenraum nicht variabel und an irgendeinen Luxus ist gar nicht zu denken.

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