Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA

Der VW ID Buzz sollte das Vorzeigemodell der ID-Reihe in den USA sein und die Kunden an „die gute alte Zeit des Bullis“ erinnern. Und Anfang des Jahres klang es auch noch so, als ob Volkswagen mit dem elektrischen Van vor Ort zufrieden sei.

Kein VW ID Buzz für 2026 in den USA

Doch das spiegelte sich nicht in den Verkaufszahlen wider und daher stellt man den VW ID Buzz zum Modelljahr in den USA ein. Es wäre zwar möglich, dass es für 2027 ein Comeback gibt, aber da drückte sich ein Sprecher von VW eher kryptisch aus.

Der aktuelle VW ID Buzz ist jedenfalls sehr teuer, einige würden sagen zu teuer für die gebotene Technik, und auch die Reichweite ist überschaubar. Klingt so, als ob sich hier 2026 nicht viel ändert und daher distanziert man sich vom US-Markt.

Kommt ein neuer Buzz für 2027?

Es könnte aber auch sein, dass Volkswagen den VW ID Buzz für 2027 komplett überarbeitet, wie bei manch anderen Modellen, unter anderem dem ganz neuen VW ID.4 alias VW ID Tiguan für Ende 2026, der MEB+ als optimierte Plattform nutzt.

Volkswagen wollte sich bei Carscoops nicht dazu äußern, aber es wäre denkbar, dass der VW ID Buzz für 2027 ein sehr großes Upgrade bekommt. Ich hoffe es jedenfalls, denn grundsätzlich mag ich den Buzz, aber es muss besser werden.