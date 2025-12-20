Mobilität

Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volkswagen Vw Id Buzz Header

Der VW ID Buzz sollte das Vorzeigemodell der ID-Reihe in den USA sein und die Kunden an „die gute alte Zeit des Bullis“ erinnern. Und Anfang des Jahres klang es auch noch so, als ob Volkswagen mit dem elektrischen Van vor Ort zufrieden sei.

Kein VW ID Buzz für 2026 in den USA

Doch das spiegelte sich nicht in den Verkaufszahlen wider und daher stellt man den VW ID Buzz zum Modelljahr in den USA ein. Es wäre zwar möglich, dass es für 2027 ein Comeback gibt, aber da drückte sich ein Sprecher von VW eher kryptisch aus.

Der aktuelle VW ID Buzz ist jedenfalls sehr teuer, einige würden sagen zu teuer für die gebotene Technik, und auch die Reichweite ist überschaubar. Klingt so, als ob sich hier 2026 nicht viel ändert und daher distanziert man sich vom US-Markt.

Kommt ein neuer Buzz für 2027?

Es könnte aber auch sein, dass Volkswagen den VW ID Buzz für 2027 komplett überarbeitet, wie bei manch anderen Modellen, unter anderem dem ganz neuen VW ID.4 alias VW ID Tiguan für Ende 2026, der MEB+ als optimierte Plattform nutzt.

Volkswagen wollte sich bei Carscoops nicht dazu äußern, aber es wäre denkbar, dass der VW ID Buzz für 2027 ein sehr großes Upgrade bekommt. Ich hoffe es jedenfalls, denn grundsätzlich mag ich den Buzz, aber es muss besser werden.

Vw Polo 2021 Teaser

Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an

Der VW Polo wird nächstes Jahr elektrisch und kommt als VW ID Polo auf den Markt, wie auch der VW…

19. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. P45 💎
    sagt am

    Optisch ist der Buzz absolut gelungen, zumindest außen. Innen gäbe es einiges zu verbessern. Vom Platzangebot her ist er natürlich fast unschlagbar. Wäre schade, wenn er verschwinden würde. Also VW, bringt ein anständiges Facelift.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA
Weitere Neuigkeiten
Neue 5G-Zahlen zeigen Fortschritte beim Netzausbau
in Provider
Smartphone-Trend 2026: Höhere Preise und weniger Nachfrage
in Smartphones
Amazon Alexa Plus Logo
Alexa, beantworte die Türklingel für mich
in Dienste
Joyn
Joyn erweitert Anime-Angebot durch Sony-Partnerschaft
in News
Vw Polo 2021 Teaser
Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an
in Mobilität
Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt“
in Mobilität
Samsung überrascht mit Chip-Ankündigung für neues Flaggschiff
in Smartphones
Threads Logo Header
Threads will die „zentrale Anlaufstelle im Internet“ werden
in News
Emoji Iphone Header
Android bekommt neue Emojis (aber nicht für alle)
in Firmware und OS
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: Ein letzter VW ID.3 zum Abschied
in Mobilität