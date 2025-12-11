Volkswagen: Heute geht es um die Zukunft

Die Planungsrunde für die Zukunft der Volkswagen Group verzögerte sich immer wieder und es stand sogar im Raum, dass die Einigung in diesem Jahr schwierig werden könnte. Doch laut Handelsblatt will man sich noch heute bei WV einigen.

Konzernchef Oliver Blume hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass es bei VW um 160 Milliarden Euro für Investitionen der Zukunft geht und obwohl das deutlich weniger als in den letzten Jahren ist, so gab es Stimmen, dass man mehr sparen müsse.

Die Finanzabteilung bei Volkswagen hätte laut Quelle auch nichts gegen 150 oder 140 Milliarden Euro gehabt, denn es sind unsichere Zeiten. Doch um mehr Geld in die Zukunft investieren zu können, wird bei den VW-Marken auch mehr gespart.

Ein Insider hat betont, dass man hier eventuell „nachschärfen“ muss und noch mehr gespart oder Investitionen in die Zukunft weiter gekürzt werden müssen. Eine Einigung für die Planungsrunde wird aber, auch wenn viele Punkte noch nicht final ausgearbeitet sind, heute erwartet. Details dazu folgen dann allerdings erst 2026.