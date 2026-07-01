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VW Golf: Stellt Volkswagen den Diesel ein?

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Volkswagen trennt sich vom Diesel beim VW Golf, allerdings hat diese Meldung einen Haken, denn bisher nur in Großbritannien, das hat ein Sprecher offiziell bei Autocar bestätigt. Kunden in Deutschland können weiterhin den Diesel kaufen.

Was für viele in anderen Ländern wie ein überraschender Schritt klingt, ist gar nicht so dramatisch in Großbritannien, wo der Diesel-Anteil beim VW Golf aktuell bei unter 5 Prozent liegt. Der Dieselmotor ist in Großbritannien immer unbeliebter.

In Deutschland ist der Anteil immer noch recht hoch, beim VW Golf sogar bei über 30 Prozent, da wird Volkswagen den Diesel sicher nicht so schnell streichen. Aber es kommen neue Optionen für Kunden, die CO₂-Regeln werden strenger und der VW Golf 9 wird vollelektrisch, man wird den Dieselanteil also reduzieren müssen.

Volkswagen leitet die nächste Ära der Autos ein

Die Automobilbranche hat in den letzten Jahren einen Wandel nach dem anderen durchgemacht, seien es der Antrieb oder zuletzt der…

30. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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