VW ID Cross: Volkswagen spricht über den Preis

Das elektrische und kompakte Quartett des VW-Konzerns ist fast da und der Cupra Raval und VW ID Polo werden zeitnah kommen. Später in diesem Jahr stehen dann aber noch zwei SUVs an, der Skoda Epiq, und von VW selbst der neue ID Cross.

Hier hat man jetzt zu ersten Testfahrten eingeladen und verraten, dass es „bei rund 28.000 Euro“ losgeht. Der VW ID Cross wird in der Basis also etwa 3.000 Euro über dem VW ID Polo liegen. Und bei VW kann man davon ausgehen, dass das eigentlich schon der finale Preis ist. Wir sprechen sicher über 27.990 Euro und nicht weniger.

Doch es dürfte eine 2027 auf dem Kalender zu sehen sein, bis Kunden diese Basis überhaupt sehen werden, denn beim elektrischen Polo kommt die Basis auch erst später. Interessant ist also, bei welchem Preis der VW ID Cross im Herbst startet.

Eckdaten? Es gibt zwei Akkus, wahlweise 37 kWh (LFP) oder 52 kWh (NMC), beim kleinen Akku gibt es 85 oder 99 kW und beim großen Akku sind es 155 kW und eine Reichweite von bis zu 436 km. An der Wallbox wird mit 11 kW geladen und am Schnelllader mit ca. 100 kW, das hängt dann vom jeweiligen Akku im ID Cross ab.

Ich glaube, das hängt dann noch von den finalen Details und von Skoda ab, dass der VW ID Cross aber das Potenzial für den neuen Elektro-Bestseller ab 2027 hat.