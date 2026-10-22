Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser: Thermondo erweitert sein Geschäft

Der Heizungsanbieter thermondo erweitert sein Geschäft und bietet künftig auch Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser mit bis zu 20 Wohnungen an.

Dafür hat das Berliner Unternehmen die thermondo energy solutions GmbH gegründet. Das Angebot richtet sich an Immobilienunternehmen, Vermieter, Hausverwaltungen und Wohnungseigentümergemeinschaften. Bisher konzentrierte sich thermondo vor allem auf Ein- und Zweifamilienhäuser.

Thermondo übernimmt Heizungstausch in Mehrfamilienhäusern

Die neue Geschäftseinheit betreut Gebäude mit vier bis 20 Wohneinheiten. Kunden erhalten Beratung, Planung, Unterstützung bei Fördermitteln, Installation und Wartung aus einer Hand. Thermondo übernimmt dabei die Projektsteuerung, während spezialisierte Partnerunternehmen die technische Umsetzung verantworten.

Das Angebot umfasst mehrere Leistungen:

Individuelle Planung und Dimensionierung der Wärmepumpen

Installation von Anlagen von Buderus und weiteren europäischen Herstellern

Kaskadenschaltungen mit mehreren Wärmepumpen für größere Gebäude

Ergänzende Photovoltaikanlagen und perspektivisch Mieterstrommodelle

Nach Unternehmensangaben wurden bereits Projekte in zweistelliger Zahl umgesetzt. Zunächst konzentriert sich thermondo auf Berlin-Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Weitere Regionen sollen folgen.

Großes Potenzial im Gebäudebestand

In Deutschland gibt es rund 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser. Laut thermondo werden bislang weniger als vier Prozent elektrisch beheizt. Eine Analyse von Techem kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 40 Prozent des Bestands ohne größere Umbauten effizient mit Wärmepumpen beheizt werden könnten. Durch den Austausch einzelner Heizkörper steigt dieser Anteil demnach auf rund 80 Prozent.

Für Eigentümer verspricht thermondo langfristige Einsparungen und mögliche Wertsteigerungen. Allerdings hängen die tatsächlichen Heizkosten und wirtschaftlichen Vorteile vom jeweiligen Gebäude, der Finanzierung und den Energiepreisen ab. Auch Modernisierungskosten können natürlich Auswirkungen auf die Miete haben.

Mit mehr als 18.000 installierten Wärmepumpen im bisherigen Kerngeschäft bringt thermondo bereits Erfahrung mit. Der Einstieg in Mehrfamilienhäuser ist dennoch ein anderer Maßstab: Hier müssen technische Anforderungen, Eigentümerinteressen und die Kostenverteilung unter einen Hut gebracht werden. Gerade die zentrale Projektkoordination könnte deshalb für viele Hausverwaltungen interessant sein.

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