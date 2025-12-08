Wear OS: Smartwatch-Strategie von Google fordert nächstes Opfer

Google entschied sich vor ein paar Jahren, dass man das mit Wear OS doch noch einmal ganz neu angehen und eine gute Alternative für die Apple Watch im Lineup haben muss. Für den Neustart konnte man Samsung zurückgewinnen und plante eine eigene Pixel Watch. Doch die anderen Anbieter wurden eher lieblos behandelt.

Viele Marken, die Google seit Android Wear (wie Wear OS vorher hieß) treu waren, sind mittlerweile wieder weg, weil Google sich selbst und Samsung klar bevorzugt.

Das Ende der TicWatch

Das bis dato bekannteste Aus war sicher das Ende von Fossil, aber auch Mobvoi war in den letzten Jahren ein großer Unterstützer der Plattform von Google. Doch die letzte Ankündigung ist lange her und in diesem Jahr gab es weder neue Uhren noch Details zu diesen. Es sieht so aus, als ob man diese Sparte eingestellt hat.

Bei Shops wie Amazon findet man kaum noch Produkte und auch auf der Seite von Mobvoi selbst wirbt man nicht mehr mit den Uhren. Bei 9TO5Google hat man bei Mobvoi nachgefragt und eine eher schwammige Antwort bekommen. Man wird die Uhren noch unterstützen, ob aber neue Modelle kommen, das lässt man offen.

Der große Neustart von Wear OS wurde von vielen begrüßt, aber ich finde es bis heute schade, dass sich Google zu sehr auf Samsung fokussiert hat. Ja, Samsung ist wichtig, aber Wear OS hatte im Vergleich zu watchOS von Apple einen großen Vorteil: Eine riesige Auswahl. Diese wurde in den letzten Jahren aber nicht besser.

