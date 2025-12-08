Wearables

Wear OS: Smartwatch-Strategie von Google fordert nächstes Opfer

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Mobvoi Ticwatch Pro 3 Ultra Header

Google entschied sich vor ein paar Jahren, dass man das mit Wear OS doch noch einmal ganz neu angehen und eine gute Alternative für die Apple Watch im Lineup haben muss. Für den Neustart konnte man Samsung zurückgewinnen und plante eine eigene Pixel Watch. Doch die anderen Anbieter wurden eher lieblos behandelt.

Viele Marken, die Google seit Android Wear (wie Wear OS vorher hieß) treu waren, sind mittlerweile wieder weg, weil Google sich selbst und Samsung klar bevorzugt.

Das Ende der TicWatch

Das bis dato bekannteste Aus war sicher das Ende von Fossil, aber auch Mobvoi war in den letzten Jahren ein großer Unterstützer der Plattform von Google. Doch die letzte Ankündigung ist lange her und in diesem Jahr gab es weder neue Uhren noch Details zu diesen. Es sieht so aus, als ob man diese Sparte eingestellt hat.

Bei Shops wie Amazon findet man kaum noch Produkte und auch auf der Seite von Mobvoi selbst wirbt man nicht mehr mit den Uhren. Bei 9TO5Google hat man bei Mobvoi nachgefragt und eine eher schwammige Antwort bekommen. Man wird die Uhren noch unterstützen, ob aber neue Modelle kommen, das lässt man offen.

Der große Neustart von Wear OS wurde von vielen begrüßt, aber ich finde es bis heute schade, dass sich Google zu sehr auf Samsung fokussiert hat. Ja, Samsung ist wichtig, aber Wear OS hatte im Vergleich zu watchOS von Apple einen großen Vorteil: Eine riesige Auswahl. Diese wurde in den letzten Jahren aber nicht besser.

Kommentar: Das Ende dieser Konsolengeneration

Eigentlich erscheint hier einmal im Jahr mein Vergleich bzw. Battle der beiden Konsolen von Sony und Microsoft und als ich…

7. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Mobvoi war doch eher ein Nischenanbieter, welchen eher Geeks kannten. Icn Deutschland dürfte der Marktanteil extrem gering gewesen sein. Fossil und Fitbit waren da deutlich präsenter in dem Bereich. Wobei die Geräte von Mobvoi nicht schlecht waren.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Wear OS: Smartwatch-Strategie von Google fordert nächstes Opfer
Weitere Neuigkeiten
Hyundai bringt einen alten Verbrenner zurück
in Mobilität
VDA: Elektroautos stützen den Markt trotz schwacher Gesamtwirtschaft
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1 halbiert Bereitstellungspreis für Unlimited on demand
in 1und1
Crash Tarife
Crash startet neues 5G-Angebot für 6,99 Euro im Monat
in Tarife
The Boys Homelander
The Boys: Prime Video nennt Starttermin für finale Staffel
in News
Telekom 5g
Telekom führt 5G+ Gaming mit GeForce NOW ein
in Gaming
Sony Bravia Xr A95l Tv Detail Header
Sony: Neues TV-Flaggschiff kommt ohne OLED
in News
Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung (Update)
in Smart Home | Update
Zu wenig Text, zu viel Video: Das sind die Alternativen zur neuen Tagesschau-App
in Anleitungen
iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple
in Firmware und OS