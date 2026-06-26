Wegen „steigender Nachfrage“: Hyundai legt bei günstigem Elektroauto nach

Hyundai präsentierte vor ein paar Wochen eine Lounge-Version des Casper, der bei uns als Inster bekannt ist. Diese startet ab sofort, und das haben wir vermutet, in Deutschland. Es ist nicht die teuerste Version, aber sie ist doch sehr nah dran.

Der Hyundai Inster Lounge startet bei 29.850 Euro, also nur 1.000 Euro unter dem Hyundai Inster Prime, der besten Version des Elektroautos. Hyundai reagiert damit laut eigenen Angaben auf die „steigende Nachfrage“ nach dem kompakten Modell.

Technisch bleibt das ein Hyundai Inster, wie man ihn kennt, aber eine „hochwertige Atmosphäre“ soll das Modell aufwerten. Ein angepasstes Design, etwas mehr Ausstattung, eine exklusive Farbe, eigene Felgen, das zeichnet den Lounge aus.

Wer will, der kann die Versionen selbst direkt vergleichen, denn der Konfigurator bei Hyundai ist bereits online. Ein Hyundai Ioniq 1 kommt übrigens, dauert aber noch eine ganze Weile, der Inster bleibt also das elektrische Basismodell der Marke.

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