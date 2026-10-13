WhatsApp arbeitet an einer neuen Art von Stickern

WhatsApp entwickelt für Android neue Sound-Sticker, die neben Bildern und Animationen auch kurze Audioclips enthalten können.

Die Neuerung wurde von WABetaInfo in der WhatsApp-Beta 2.26.41.3 für Android entdeckt. Anders als gewöhnliche Sticker kombinieren die sogenannten Sound-Sticker ein Bild mit einer Tonspur. Die Funktion befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und kann derzeit auch von Betatestern nicht genutzt werden.

WhatsApp: Sound-Sticker mit eigener Tonspur geplant

Das Prinzip ist einfach: Nutzer erhalten einen Sticker, auf dem ein kleines Audiosymbol erscheint. Tippen sie darauf, spielt WhatsApp den hinterlegten Ton ab. Das Bild bleibt dabei wie gewohnt im Chat sichtbar.

Auch eigene Sound-Sticker sollen möglich werden. WhatsApp arbeitet laut WABetaInfo an einer Funktion, mit der Nutzer Sticker und Audioclips miteinander kombinieren können. Denkbar ist beispielsweise, ein Video in einen animierten Sticker mit passendem Ton umzuwandeln.

Für die Wiedergabe sind folgende Regeln vorgesehen:

Sound-Sticker spielen ihren Ton erst nach einem Fingertipp ab.

Im Lautlosmodus des Smartphones bleibt die Wiedergabe stumm.

Über ein Lautsprechersymbol lässt sich der Ton deaktivieren.

WhatsApp soll sich die gewählte Stummschaltung für weitere Sound-Sticker merken.

Sowohl der Sticker als auch seine Tonspur sollen Ende-zu-Ende-verschlüsselt übertragen werden.

Wann die Neuerung erstmals für Betatester freigeschaltet wird, ist noch unbekannt. Einen Termin für die reguläre Veröffentlichung gibt es ebenfalls nicht.

Sound-Sticker könnten vor allem für kurze Reaktionen und humorvolle Antworten interessant werden. Dass WhatsApp die Wiedergabe an einen Fingertipp und den Lautlosmodus koppelt, ist dabei eine vernünftige Entscheidung. Ungefragt abgespielte Geräusche wären im Alltag wohl eher störend.

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