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WhatsApp führt kostenlose Gastanrufe ohne eigenes Konto ein

René Hesse
Von
WhatsApp (KI)

WhatsApp ermöglicht ab sofort kostenlose Gastanrufe ohne eigenes Konto. Die Gespräche sind verschlüsselt und haben kein Zeitlimit.

Damit können künftig auch Personen an WhatsApp-Anrufen teilnehmen, die den Messenger nicht nutzen. Voraussetzung ist lediglich ein Einladungslink, den ein registrierter WhatsApp-Nutzer erstellt. Gäste können diesen am Computer öffnen, ihren Namen eingeben und dem Gespräch beitreten.

Die Funktion unterstützt Einzel- und Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern. Nach Angaben von WhatsApp sind sämtliche Gespräche Ende-zu-Ende-verschlüsselt und zeitlich nicht begrenzt.

WhatsApp-Gastanrufe: So funktionieren Einladungen und Teilnahme

Wer einen Gastanruf starten möchte, öffnet in WhatsApp den Anrufe-Tab, tippt auf das Pluszeichen und erstellt einen Anruflink. Diesen kann er anschließend an beliebige Personen weitergeben. Gäste benötigen weder ein WhatsApp-Konto noch die installierte App.

Für Gastanrufe gelten einige Sicherheitsregeln:

  • Gäste gelangen zunächst in einen Warteraum und müssen vom Gastgeber zugelassen werden.
  • Der Gastgeber kann Teilnehmer jederzeit entfernen.
  • Gäste sehen keine Telefonnummern anderer Teilnehmer.
  • Gäste können weder Nachrichten senden noch weitere Personen direkt hinzufügen.

Auch wichtige Konferenzfunktionen stehen zur Verfügung. Gäste können ihren Computerbildschirm teilen, mit Emojis reagieren oder sich per Handzeichen zu Wort melden.

Kalenderintegration für Google und Outlook geplant

Noch im Laufe des Jahres 2026 möchte WhatsApp außerdem Integrationen für Google Kalender und Outlook bereitstellen. Über ein entsprechendes WhatsApp-Plugin sollen sich Anruflinks direkt in Kalendereinladungen einfügen lassen. Diese Funktion ist bislang nur angekündigt.

Mit den Gastanrufen rückt WhatsApp ein Stück näher an klassische Videokonferenzdienste heran. Gerade für gelegentliche Gespräche mit Personen außerhalb des eigenen Messenger-Umfelds entfällt damit eine bislang ziemlich unnötige Einstiegshürde.

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