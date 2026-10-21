Xbox: Drei weitere Entlassungswellen stehen an

Der große „Reset“ der Xbox-Sparte von Microsoft ist noch nicht beendet, wie man bei Fortune exklusiv erfahren hat. Es scheint so, als ob man jeden Monat, mit einer Ausnahme im Dezember, eine größere Entlassungswelle im Xbox-Team geplant hat.

Letzten Monat ging es weiter, diesen Monat stehen laut Quelle wieder Entlassungen an und im November wird sich Microsoft dann erneut von Mitarbeitern trennen. Die vorerst letzte Entlassungswelle ist dann wohl für Januar 2027 bei Microsoft geplant.

Intern gibt es auch Spannungen, wenn es um das OS für die Zukunft der Xbox geht, das Windows-Team würde diesen Bereich gerne übernehmen. Wobei man bei Microsoft die Spannungen dementiert hat, natürlich ist dort alles in bester Ordnung.

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