Xbox: Microsoft zieht sich von Projekt der Hitman-Macher zurück

Microsoft will „das Fett loswerden“, so NateTheHate aus Spaß am gestrigen Abend, an dem bekannt wurde, dass bis zu fünf Xbox Studios in Gefahr sind und es viele Entlassungen geben wird. Aber Microsoft mistet nicht nur intern mächtig aus.

Wie IO Interactive am gestrigen Abend ebenfalls bestätigt hat, hat sich das Xbox-Team von „Project Fantasy“ zurückgezogen. Man wollte gemeinsam eine neue Marke auf den Markt bringen, Details zum Projekt selbst gab es bisher kaum.

Dieser Schritt hat Entlassungen zur Folge, bei IOI will man das Spiel allerdings noch nicht aufgeben. Nach dem Erfolg von Hitman und dem neuen Bond-Spiel eine eher überraschende Ankündigung, denn Microsoft hat bei Bloomberg betont, dass man „die Investitionen“ bei Drittanbietern nicht kürzt, hat das Spiel nicht überzeugt?

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