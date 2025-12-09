Smartphones

Xiaomi könnte uns 2026 mit neuen Smartphones überraschen

Die Smartphone-Strategie von Xiaomi ist für uns in Europa unattraktiv und ein Grund, warum die Marke es beispielsweise nicht mit Samsung aufnehmen kann. In China gibt es die 17er-Reihe schon seit Monaten, bei uns fehlt davon jede Spur.

Doch man scheint seine Strategie zu überdenken, jedenfalls ein bisschen, denn wir müssen bei der 17er-Reihe vielleicht nicht so lange wie bei der 15er-Reihe (es gibt keine 16er-Reihe, weil sich Xiaomi jetzt noch mehr an Apple orientiert) warten.

Das Xiaomi 17 könnte schon im Januar auf den Markt kommen, was bedeutet, dass Xiaomi dieses Mal nicht den Mobile World Congress 2026 im März abwartet und näher an Samsung heranrücken wird. Falls es stimmt, bestätigt ist bisher nichts.

Ich bleibe aber dabei und behaupte, dass eine wirklich globale Strategie besser wäre, das würde zeigen, dass die Kunden in Europa nicht einfach nur „zweite Klasse“ sind, die man eben teilweise ein halbes Jahr später mit Neuheiten versorgt.

