ZDF-Streaming-Portal ab sofort über ZATTOO verfügbar

Das ZDF ermöglicht seit dieser Woche den direkten Zugriff auf sein Streaming-Angebot über die Plattform Zattoo.

Zattoo-Nutzer in Deutschland können nun ohne Umwege die Inhalte des ZDF-Streamingportals abrufen. Durch eine Direktverlinkung zwischen beiden Plattformen soll das Abrufen von Sendungen des öffentlich-rechtlichen Senders erleichtert werden.

Nutzer können die gewünschten ZDF-Sendungen künftig mit nur einem Klick erreichen, sowohl über die Zattoo-Startseite als auch per Suchfunktion. Redaktionelle Empfehlungen und aktuelle Highlights werden dort prominent platziert. Das Angebot steht in Browsern sowie auf Apple- und Android-Geräten einschließlich Amazon Fire TV bereit.

Zu den abrufbaren Formaten zählen:

  • Nachrichtensendungen wie „ZDFheute“ und „heute show“
  • Dokumentationen der Reihen „Terra X“ und „ZDFinfo“
  • Serien wie „Bergdoktor“, „Ku’damm 77“ und „Take the money and Run“
  • Spezialprojekte und Unterhaltungsformate mit prominenten Gästen

Eine vergleichbare Integration ist bereits mit der ARD Mediathek erfolgt.

