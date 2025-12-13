ZDF-Streaming-Portal ab sofort über ZATTOO verfügbar

Das ZDF ermöglicht seit dieser Woche den direkten Zugriff auf sein Streaming-Angebot über die Plattform Zattoo.

Zattoo-Nutzer in Deutschland können nun ohne Umwege die Inhalte des ZDF-Streamingportals abrufen. Durch eine Direktverlinkung zwischen beiden Plattformen soll das Abrufen von Sendungen des öffentlich-rechtlichen Senders erleichtert werden.

Nutzer können die gewünschten ZDF-Sendungen künftig mit nur einem Klick erreichen, sowohl über die Zattoo-Startseite als auch per Suchfunktion. Redaktionelle Empfehlungen und aktuelle Highlights werden dort prominent platziert. Das Angebot steht in Browsern sowie auf Apple- und Android-Geräten einschließlich Amazon Fire TV bereit.

Zu den abrufbaren Formaten zählen:

Nachrichtensendungen wie „ZDFheute“ und „heute show“

Dokumentationen der Reihen „Terra X“ und „ZDFinfo“

Serien wie „Bergdoktor“, „Ku’damm 77“ und „Take the money and Run“

Spezialprojekte und Unterhaltungsformate mit prominenten Gästen

Eine vergleichbare Integration ist bereits mit der ARD Mediathek erfolgt.