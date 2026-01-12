Zelda, Mario und mehr: Nintendo plant „beliebte Serientitel“ ab 2026

Nintendo hatte zum Start der Switch 2 direkt eines der beliebtesten Spiele aus den eigenen Reihen parat, aber Mario Kart World holte, da Mario Kart 8 so gut war, nicht alle ab. Dafür gab es mit Donkey Kong Bananza ein Comeback, welches so ziemlich alle überzeugt hat (für mich bisher das beste Spiel für die Nintendo Switch 2).

Doch was ist mit Zelda? Oder Mario? Von weiteren Klassikern wurde bisher nichts gezeigt. In einem Gespräch mit Furukawa bestätigte Kyoto Shimbun von Nintendo, dass ab 2026 „beliebte Serientitel, auf die viele Fans warten“ kommen werden. Und man plant auch „völlig neue Software“ für die Nintendo Switch 2 in nächster Zeit.

Es war ein guter Start für die neue Konsole von Nintendo, aber man merkte gegen Ende des Jahres, dass die Switch 2 kein Selbstläufer mehr ist. Ich wette aber, dass da sehr viel in Entwicklung ist, was theoretisch schon 2025 hätte kommen können, aber es lief im Sommer viel zu gut, daher hat sich Nintendo einiges aufgehoben.

Vielen Switch 2-Nutzern reichen aktuell die ganzen Drittanbieterspiele aus, die es dank der neuen Hardware auf die Konsole schaffen, wie Cyberpunk 2077, aber da kenne ich schon alles (in besserer Qualität). Daher hoffe ich, dass 2026 vor allem aus Sicht der Nintendo Studios mal wieder ein richtig starkes Konsolenjahr wird.