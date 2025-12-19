Alexa, beantworte die Türklingel für mich

Dienste

Amazon reicht aktuell immer wieder neue Funktionen bei Alexa+ nach, auch wenn sich die neue Version weiterhin in der Testphase befindet – übrigens auch bei uns.

Die neue Funktion, die sich Greetings nennt, gibt es aktuell noch nicht auf Deutsch, dürfte aber sicher 2026 nachgereicht werden. Hier kombiniert Amazon das aktuelle Ökosystem und kombiniert Alexa+ mit den Ring-Klingeln. Alexa kann das Gespräch an der Tür für euch annehmen und mit der Person vor eurer Eingangstür sprechen.

Als Beispiel nennt Amazon die Lieferung eines Paketes, welches Alexa+ anhand der Kleidung des Lieferdienstes erkennen will. Falls möglich, kann Alexa also für euch übernehmen und sagen, dass man das Paket direkt vor der Tür abstellen soll.

Alexa kann auch „unterbrechen“, wenn euch beispielsweise jemand etwas an der Tür verkaufen möchte und ihr eine Ablenkung benötigt. Und falls die Familie mal wieder ungebeten kommt, kann Alexa sie „freundlich“ an der Tür hinhalten.

In ein paar Jahren wird man bei einigen Anbietern also nicht mehr erkennen, ob man jetzt mit der Person im Haushalt oder einer KI spricht. Die Frage ist nur, da es in diesem Fall auch eine Videokamera gibt, ob die Personen (wie Lieferdienste) das so super finden. Fragen, mit denen wir uns nächster Zeit beschäftigen werden.

