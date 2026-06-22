Alpine will Porsche mit neuem Elektroauto vorführen

Der elektrische 718er macht weiterhin massive Probleme und ein elektrischer 911er ist bei Porsche nicht geplant, im VW-Konzern strauchelt man, wenn es um einen elektrischen Sportwagen mit Leichtigkeit geht. Diese Chance will man in Frankreich nutzen, denn Alpine (Untermarke von Renault) zeigt uns im Sommer, wie es geht.

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed im Juli werden wir den elektrischen A110 sehen, noch in Prototyp-Form, dieser wurde jedoch als reines Elektroauto mit einem Gewicht des alten Verbrenners (also maximal 1,5 Tonnen) starten. Philippe Krief hat Autocar verraten, dass auch die Rennstrecke kein Problem darstelle.

Drei schnelle Runden auf dem Nürburgring sind mit dem A110 kein Problem, es soll auch keinen Einbruch bei der Leistung geben. Da bin ich mal gespannt, ob wir bald einen neuen (und elektrischen) Rekord aus Frankreich sehen. Die Konkurrenz (auch in China) baut das, was Porsche ausmacht, leichte Sportwagen für die Zukunft.

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