Android Auto kabellos nutzen: Motorola kündigt neue Lösung an

Nach der zweiten Generation bei AAWireless, legt auch Motorola in diesem Jahr nach und hat einen Nachfolger des beliebten MA1 geplant, einem Dongle, mit dem man Android Auto kabellos nutzen kann. Dieser Schritt deutete sich bereits an.

Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona, der gerade stattfindet, hat man das Motorola MA2 dabei und bei Android Authority hat man es schon am Stand von Motorola gefunden. Das neue Dongle von Motorola hat auch ein neues Design.

Es wird wohl im Mai starten, flächendeckend ist es laut Quelle aber erst in Q3 2026 verfügbar und der Preis soll bei 40 Dollar liegen. Die neue Generation ist etwas stabiler, zuverlässiger und man kann wohl leichter zwischen Geräten wechseln.

Eine offizielle Ankündigung und Pressemitteilung von Motorola fehlt bisher aber noch, vielleicht folgt diese im Laufe der Woche, vielleicht zeigt man das Dongle nur vorab und wartet noch ein paar Wochen. Wir werden das weiter beobachten.