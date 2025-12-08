Firmware und OS

One UI 8.5 kommt 2026: Samsung kündigt großes Android-Update an

Von
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat heute One UI 8.5 offiziell vorstellt, das Android-Update hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet und wird die Basis für die Galaxy S26-Reihe sein. Doch bevor es kommt, testet man das Update zunächst noch in einer Beta.

Was ist neu? Samsung hat den Photo Assist optimiert, man muss Zwischenschritte jetzt nicht mehr abspeichern, Quick Share ist schneller (aber wohl nicht, wie bei Google, mit iOS kompatibel), es gibt Audio Broadcast und mit Storage Share kann man, sofern man ein Galaxy-Gerät nutzt, die Dateien mit anderen Nutzern tauschen.

Mit One UI 8.5 gibt es außerdem noch eine bessere Diebstahlsicherung und ich gehe davon aus, dass wir 2026 mit der Galaxy S26-Reihe mehr sehen werden. Die Details zum Android-Update gibt es direkt bei Samsung. Basis ist übrigens noch Android 16 und wer die Beta testen will, kann das in der Members-App machen.

One UI 8.5 kommt 2026: Samsung kündigt großes Android-Update an
