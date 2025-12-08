Angriff auf Google Gemini: Neue Version von ChatGPT kommt

Wir haben letzte Woche erfahren, dass es einen „Code Red“ bei OpenAI gab und man gemerkt hat, dass die Konkurrenz auf- und teilweise überholt hat. Daher will man noch vor Weihnachten nachlegen und diese Woche GPT-5.2 verteilen.

Das soll laut Quellen von The Verge die Lücke zu Gemini 3 von Google verringern und ist bereits für „Anfang der Woche“ eingeplant. Angeblich hat Sam Altman alle Projekte pausiert, um sich auf die neue Version für ChatGPT zu fokussieren.

Intern steht derzeit der 9. Dezember für einen Release im Raum, sowas kann aber noch flexibel angepasst werden. Ich bin gespannt, denn wie ich hier erst gestern geschrieben haben, bin ich zu Gemini gewechselt (und bisher auch zufrieden).