Hat Apple langsam ein echtes Personal-Problem?

Es war im Laufe des Jahres häufiger zu hören, dass viele Mitarbeiter, die sich noch keinen Namen gemacht haben (aber Talent mitbrachten) Apple verließen. Doch so langsam verlassen scheint auch die Führungsebene den Abgang zu machen.

Der KI-Chef musste gehen, das ist ein anderes Thema und sicher von Apple so gewollt, danach folgte ein wichtiger Designer, den man erst vor wenigen Wochen sehr prominent bei Liquid Glass platzierte und Ende letzter Woche ging es weiter.

Laut Mark Gurman hat auch Johny Srouji bei Tim Cook angeklopft und verraten, dass er für einen Wechsel bereit wäre. Ihn kennt man aus zahlreichen Keynotes und er hat in den letzten Jahren die vielleicht innovativste Reihe bei Apple ins Leben gerufen, die M-Chips. Er ist Apple Senior Vice President Hardware Technologies.

In diesem Fall will der Chef von Apple das aber nicht einfach so akzeptieren, denn Johny Srouji ist verdammt wichtig für Apple, angeblich verhandelt man bereits über mehr Geld und mehr Einfluss. Gut möglich, dass es intern brodelt und bald weitere Wechsel anstehen. 2026 wäre ja sogar mal wieder ein neuer Apple-Chef möglich.

