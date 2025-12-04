Firmware und OS

Apple iOS 26.2 ist fertig: Wann kommt das große Update?

Nach dem ganz großen Update gibt es bei Apple meist noch ein paar kleinere, aber dennoch wichtige Punkt-Updates, die Funktionen mitbringen, die zum Launch im September nicht fertig wurden. Und nächste Woche dürfte iOS 26.2 anstehen.

Apple iOS 26.2: Wann geht es los?

Apple hat heute den sogenannten „Release Candidate“ für iOS 26.2 freigegeben und diese Version wird, sofern keine weiteren Fehler gefunden werden, später für alle iOS-Nutzer verteilt. Die große Frage lautet also, wann iOS 26.2 kommen wird.

Ich rechne am 8. Dezember damit, das ist der kommende Montag und würde gut zu den letzten Jahren bei Apple passen. So kann man vor Weihnachten zur Not noch nachbessern und iOS 26.2.1 veröffentlichen, falls es doch noch Fehler gibt.

Apple iOS 26.2: Was ist alles neu?

Was ist neu bei iOS 26.2? In Japan kann man die Seitentaste mit einem anderen Assistenten belegen, bei uns entfernt man eine WLAN-Funktion und es deutet sich ein Apple Creator Studio an, was vermutlich eine ganz neue App-Sammlung ist.

In der EU startet damit außerdem endlich die Live Übersetzung mit den AirPods und es gibt noch viele kleine Neuerungen und sehr viel Feinschliff. Man kann zum Beispiel bei der Uhr auf dem Homescreen die Intensität von Liquid Glass ändern.

Ein finaler Changelog steht noch aus und den deutschen Changelog wird es auch erst zum Release geben. Das Update dürfte wie immer gegen 19 Uhr kommen und wird von iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und weiteren Updates begleitet.

Apple Carplay Ultra

Apple CarPlay Ultra: 2026 kommt endlich ein „günstiges“ Auto

Das neue CarPlay, welches vor ein paar Monaten als CarPlay Ultra startete, ist nicht wirklich weit verbreitet. Was daran liegt,…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

