Apple Event am 27. Oktober: Die Einladungen gehen raus

Das erste Apple Event liegt hinter uns, in New York wurden neue Produkte rund um Smart Home gezeigt. Doch es geht weiter, denn am 27. Oktober findet wohl das zweite Event statt, für das Medien jetzt konkret von Apple eingeladen werden.

Mark Gurman hat erfahren, dass es nach den Ankündigungen, die wohl bereits am Vortag stattfinden, einen ganzen Tag (am 28. Oktober) mit den Neuheiten in Los Angeles bei Apple geben wird. Doch was werden wir Ende des Monats sehen?

Das MacBook mit OLED und Touch, das MacBook Pro und der iMac mit M6 und das iPad mini mit OLED. Das war es dann für 2026, diese Produkte runden das Lineup ab. Offiziell bestätigt ist bisher noch nichts, aber man darf davon ausgehen, dass das wie diese Woche abläuft und Apple das Event erst nächste Woche ankündigt.

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