Apple überrascht mit iOS 26.1: Das müsst ihr zum Update wissen

Apple hat diese Woche wie erwartet iOS 26.1 veröffentlicht, aber uns alle doch ein bisschen überrascht. Eigentlich kommen Updates bei Apple gegen 19 Uhr, selten auch schon gegen 18 Uhr. Dieses Mal ging es jedoch erst am späten Abend los.

Der Startschuss für iOS 26.1 und weitere Updates wie watchOS 26.1 und Co. fiel erst um 22 Uhr deutscher Zeit, das gab es, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie. Mal schauen, ob das eine Ausnahme bleibt, weil es vielleicht ein paar Probleme in den Stunden davor gab, oder ob das der neue Zeitpunkt für die Updates ist.

Apple iOS 26.1: Was steckt im Update?

Mit iOS 26.1 gibt es neue Sprachen für die Apple Intelligence, es kommt ein Regler für die Optik bei Liquid Glass, man kann das Sliden zum Öffnen der Kamera auf dem Standby-Bildschirm deaktivieren und falls euch das haptische Feedback in der Telefon-App (wenn der Anruf startet) stört, kann man das jetzt auch abschalten.

Außerdem lässt sich der Wecker nicht mehr mit einem Drücken eines Buttons auf dem Display beenden (geht bei Snooze weiterhin), man muss jetzt sliden. Das ist in einigen Szenarien, wenn das iPhone locker auf dem Tisch liegt, nicht ganz optimal.

Hinzu kommen viele kleinere Änderungen, wie eine neue Geste bei Apple Music, ein paar überarbeitete Icons in den Einstellungen und ein neues Logo für Apple TV(+).