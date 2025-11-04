Firmware und OS

Apple überrascht mit iOS 26.1: Das müsst ihr zum Update wissen

Autor-Bild
Von
|

Apple hat diese Woche wie erwartet iOS 26.1 veröffentlicht, aber uns alle doch ein bisschen überrascht. Eigentlich kommen Updates bei Apple gegen 19 Uhr, selten auch schon gegen 18 Uhr. Dieses Mal ging es jedoch erst am späten Abend los.

Der Startschuss für iOS 26.1 und weitere Updates wie watchOS 26.1 und Co. fiel erst um 22 Uhr deutscher Zeit, das gab es, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie. Mal schauen, ob das eine Ausnahme bleibt, weil es vielleicht ein paar Probleme in den Stunden davor gab, oder ob das der neue Zeitpunkt für die Updates ist.

Apple iOS 26.1: Was steckt im Update?

Mit iOS 26.1 gibt es neue Sprachen für die Apple Intelligence, es kommt ein Regler für die Optik bei Liquid Glass, man kann das Sliden zum Öffnen der Kamera auf dem Standby-Bildschirm deaktivieren und falls euch das haptische Feedback in der Telefon-App (wenn der Anruf startet) stört, kann man das jetzt auch abschalten.

Außerdem lässt sich der Wecker nicht mehr mit einem Drücken eines Buttons auf dem Display beenden (geht bei Snooze weiterhin), man muss jetzt sliden. Das ist in einigen Szenarien, wenn das iPhone locker auf dem Tisch liegt, nicht ganz optimal.

Hinzu kommen viele kleinere Änderungen, wie eine neue Geste bei Apple Music, ein paar überarbeitete Icons in den Einstellungen und ein neues Logo für Apple TV(+).

Apple iPhone 18 Pro und ein Hauch von „Kaffee“

Nach dem iPhone ist vor dem iPhone und da Smartphones viele Jahre vorher geplant und Verträge viele Monate vorher abgeschlossen…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple überrascht mit iOS 26.1: Das müsst ihr zum Update wissen
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone 18 Pro und ein Hauch von „Kaffee“
in Smartphones
ZDF zeigt teuerste Serie der Welt gratis – „Ringe der Macht“ in der Mediathek verfügbar
in News
Hyundai Ioniq 3 geht das Infotainment ganz neu an
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Seat wird zum Problem und Cupra ist die Rettung
in Mobilität
Halo 2 und Halo 3 als Remake geplant: Es gibt aber einen Haken
in Gaming
ING Deutschland beginnt Black Weeks mit Bonusaktionen
in Fintech
Ice 4 Baureihe 412
BahnCard: Sonderaktion für Mitfahrer im November
in Mobilität
Vodafone
Rolle rückwärts bei Vodafone – CallYa One wird eingestampft
in Tarife
Google überrascht mit neuem KI-Werbevideo
in News
Das nächste Update: Apple iOS 26.2 startet noch diese Woche
in Firmware und OS