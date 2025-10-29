Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update

Apple hat die Entwicklung an iOS 26.1 abgeschlossen, das Update ist fertig und es gab diese Woche den „Release Candidate“. Sollte es dort keine weiteren Fehler mehr geben, dann werden bald alle Nutzer diese iOS-Version als Update erhalten.

Wann ist mit iOS 26.1 zu rechnen? Apple spricht selten über ein Datum, die letzte Testversion kam allerdings ungewöhnlich spät diese Woche. Ich rechne nächsten Montag (3. November) damit, ein Release am Dienstag wäre aber auch möglich.

Apple iOS 26.1: Das steckt im Update

Mit iOS 26.1 gibt es neue Sprachen für die Apple Intelligence, es kommt ein Regler für die Optik bei Liquid Glass, man kann das Sliden zum Öffnen der Kamera auf dem Standby-Bildschirm deaktivieren und falls euch das haptische Feedback in der Telefon-App (wenn der Anruf startet) stört, kann man das jetzt auch abschalten.

Außerdem lässt sich der Wecker nicht mehr mit einem Drücken eines Buttons auf dem Display beenden (geht bei Snooze weiterhin), man muss jetzt sliden. Das ist in einigen Szenarien, wenn das iPhone locker auf dem Tisch liegt, nicht ganz optimal.

Hinzu kommen viele kleinere Änderungen, wie eine neue Geste bei Apple Music, ein paar überarbeitete Icons in den Einstellungen und ein neues Logo für Apple TV(+).