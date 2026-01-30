Apple kauft ein: Teuerste Übernahme seit Beats

Beats bleibt mit 3 Milliarden Dollar die teuerste Übernahme von Apple, diese Marke übernahm man 2014, um danach Apple Music an den Start zu bringen. Jetzt hat man sich Q.ai geschnappt und dafür laut Financial Times 2 Milliarden Dollar gezahlt.

Es ist ein junges Start-up aus den USA, bei dem nicht so richtig bekannt ist, woran sie arbeiten, aber es geht unter anderem um die Analyse von Gesichtsausdrücken und „nonverbale Gespräche mit einem KI-Assistenten“. Also ja, Apple kauft für die KI-Zukunft ein, das Team wird in Apple integriert und der CEO bleibt auch dabei.

Apple hat die Übernahme bestätigt, nennt aber leider keine Details. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem kann ich den Blogeintrag bei Google Ventures empfehlen, denn die haben Q.ai unterstützt. Ich vermute aber, dass es nicht nur um ein Produkt ging, sondern sich Apple hier auch mit einem Schlag viel KI-Wissen eingekauft hat.

An Geld mangelt es Apple jedenfalls nicht, aber man kauft nur selten extern ein und nur dann, wenn man wirklich der Meinung ist, dass man es aus eigener Kraft nicht schafft. Und KI ist ein Thema, bei dem Apple jetzt dringend weitere Hilfe benötigt.