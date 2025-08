Apple: Neue Produkte sind „großartig“ und „es gibt viel zu sehen“

Tim Cook hat die Mitarbeiter letzte Woche in einem internen Meeting auf die neue KI-Zukunft eingeschworen und betont, dass Apple das Wettrennen nicht verlieren wird. Doch am Ende der Veranstaltung betonte er, dass man die Produkte nicht vergessen hat. Und es „wird sehr viel zu sehen geben“, so der Chef von Apple.

Die „Produktpipeline, über die ich nicht sprechen darf, ist unglaublich, Leute. Sie ist unglaublich“, so Tim Cook vor versammelter Mannschaft. Einiges davon „werden wir bald sehen“, der September rückt näher, aber „anderes kommt jedoch später“.

Apple soll derzeit unter anderem an einem sehr großen Update für die MacBooks arbeiten, der Schritt zu OLED steht an, außerdem plant man erstmals ein faltbares iPhone und es soll wieder ein großes Upgrade zum Jubiläum (im Jahr 2026) geben.

Mal schauen, ob das „großartig“ auch wirklich „großartig“ im Stil des iPhone X oder eher im Stil der Apple Watch Series 10 sein wird, die Apple auch als Highlight intern einstuft, wo man aber zunehmend Marktanteile verliert. Beim iPhone dürfte Apple die Sache allerdings etwas ernster nehmen, dieses Produkt ist deutlich wichtiger.

