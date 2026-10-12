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Apple: Schlechte Nachricht für das iPad

Oliver Schwuchow
Von

Apple zeigt vermutlich Ende des Monats das neue iPad mini mit OLED, aber es wird das letzte Produkt und einzige Tablet in diesem Winter bleiben. Es ist ein neues iPad geplant, welches wohl den Apple A19 bekommt, aber doch nicht mehr 2026.

Laut Mark Gurman werden wir das neue Apple iPad (mit den Codenamen J581 und J582) erst Anfang 2027 sehen. Ich hätte ja gedacht, dass es Apple noch kurz vor Weihnachten bringt, da das iPad bis heute nicht einmal die Apple Intelligence hat.

Vielleicht wird es mit der neuen Hardware aber auch einen saftigen Preisanstieg bei Apple geben und da haut man lieber noch ein paar alte Einheiten mit A16 für unter 500 Euro raus. Vor allem beim iPad dürfte sich das Warten auf 2027 aber lohnen.

Neben dem iPad wird Apple dann übrigens auch das iPad Air aktualisieren, was den M5 und OLED bekommt, und das iPad Pro, welches das erste Modell mit dem M7 ist und eine Dampfkammer bekommt. Und zwei neue Apple Pencils kommen auch.

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