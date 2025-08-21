Apple TechWoven: Die neue Zubehör-Ära kommt

Apple möchte nachhaltiger werden, wie viele Unternehmen, und auf dem Weg zu einer CO₂-freien Zukunft, muss man auch schwierige Entscheidungen treffen. Da reicht es nicht, wenn man einfach nur das Netzteil im Lieferumfang entfernt.

Daher trennte sich Apple vor zwei Jahren von Leder beim Zubehör, einer äußerst lukrativen Einnahmequelle. Als Ersatz diente FineWoven (Feingewebe), doch das Material kam nicht gut an und wurde daher letztes Jahr (fast) komplett eingestellt.

Apple TechWoven soll 2025 starten

Wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass es Apple in diesem Jahr mit Textil als Material versuchen möchte und das könnte man als „TechWoven“ vermarkten. Es gibt erste Mockups der neuen Verpackung, die man jetzt in China entdeckt hat.

Glaubt man diesem Leak, dann gibt es beim Case zwei Öffnungen für einen Lanyard und es wäre denkbar, dass Apple ein eigenes „Crossbody Strap“ plant, welches man sich umhängen kann. Das mit der Lanyard-Öffnung haben wir häufiger gehört.

Ich kann mir das mit dem Textil als Material zwar ganz gut vorstellen, auch wenn es nicht so „Premium“ wie Leder ist (ich mochte das auch damals bei Google, als es das für die Pixel-Modelle gab und ich hatte auch mal ein Drittanbieter-Case für das iPhone), nur beim Namen bin ich mir unsicher, der erinnert zu sehr an FineWoven.

Und dieser ist sehr negativ behaftet.