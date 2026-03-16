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Apple überrascht mit neuer Übernahme für „Pros“

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Apple baut sein Angebot für Pro-Nutzer spürbar um, denn aus den Apps wurde vor ein paar Wochen ein Abo und damit das attraktiver ist, kaufte Apple beispielsweise Pixelmator ein. Doch es geht weiter, denn Apple hat den nächsten Deal eingetütet.

Wie man heute bekannt gab, wird MotionVFX, ein Anbieter von Plugins, Vorlagen und visuellen Effekten (VFX) für die Videobearbeitung, ein Teil von Apple und soll vermutlich dafür sorgen, dass Final Cut Pro langfristig noch etwas attraktiver wird.

Ich glaube nicht, dass Apple die Apps ohne Abo noch so sehr pflegen wird und der Fokus jetzt voll und ganz auf das Abo rückt und man das ausbaut. Für normale Nutzer ist das vielleicht weniger relevant, für mich ist das aber eine Überraschung und sehr relevant. Ich befürchte nämlich, dass ich irgendwann das Abo buchen muss.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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