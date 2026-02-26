Audi: Neues Elektroauto macht auch Probleme

Audi musste in China in den letzten Monaten mächtig Federn lassen und vor allem die Elektroautos der Marke kamen nicht gut an. Also entschied man sich für einen gewagten Schritt, man führte mit AUDI eine neue Marke mit einem Partner ein.

Zusammen mit SAIC entwickelte Audi den AUDI E5 (weitere Modelle folgen) und hoffte, dass das neue Image ohne Ringe mit einer frischen Optik besser bei den Kunden ankommt. Doch wie man hört, ist auch dieser Neustart bisher gescheitert.

Die Zahlen liegen unter dem, was sich Audi vorgestellt hat, nur 420 Einheiten im Januar sind so kurz nach dem Marktstart nicht das, was man sich erhofft hat. Und daher reagiert Audi jetzt im Februar auch direkt mit einem heftigen Preisnachlass.

Fast 4.000 Euro (umgerechnet) Preisnachlass sollen den AUDI E5 attraktiver für die Kunden vor Ort machen. Mit allen Förderungen liegt der Preis für das Elektroauto vor Ort bei nur noch 25.000 Euro (umgerechnet), günstiger geht es kaum noch.

Zweiter AUDI kommt noch 2026

Am Preis liegt es also nicht, an der Technik eigentlich auch nicht, die scheint sehr solide zu sein, bleiben noch Optik und Image. Die Optik ist sehr subjektiv, aber es wäre denkbar, dass die Zeiten der Premiummarke in China einfach vorbei sind.

Womöglich ist AUDI zu nach an Audi, auch wenn man die Ringe weglässt, vielleicht hätte man sogar eine ganze neue Untermarke einführen müssen, die Kunden nicht mit dem Original in Verbindung bringen. Mal schauen, ob das zweite Modell, was in diesem Jahr ansteht, besser funktioniert. Immerhin steht jetzt ein SUV bei AUDI an.