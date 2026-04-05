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backFlip 14/2026: Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch

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Die 14. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch“, „Deutsche Bahn startet BahnCard-Aktion zu Ostern“ und „Netflix Neuheiten im April 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
  2. Deutsche Bahn startet BahnCard-Aktion zu Ostern
  3. Netflix Neuheiten im April 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
  4. Zelda: Ocarina of Time bekommt ein Remake
  5. Neuer Cupra Tavascan für 2026 ist offiziell
  6. Trinkgeld unter Druck: Warum Terminals für viele zum Problem werden
  7. Apple plant überraschenden Schritt beim iMac
  8. MediaMarkt & Saturn „Kein Aprilscherz“: Diese Deals gibt es nur heute
  9. PlayStation 6 kommt 2027 und ohne ein Laufwerk
  10. DKB startet Tagesgeld-Zinsaktion mit 2,75 Prozent – auch für Bestandskunden

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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