backFlip

backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“

Autor-Bild
Von
|

Die 35. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“, iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf sowie Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.

  1. Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
  2. iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf
  3. Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
  4. Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
  5. Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
  6. PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
  7. Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
  8. Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
  9. Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
  10. O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News