backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
Die 35. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“, iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf sowie Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
- Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
- iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf
- Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
- Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
- Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
- PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
- Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
- Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
- Bandwidth Monitor 3.1.0 für iOS veröffentlicht – nützlich für die FRITZ!Box
- O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in News
in Dienste
in News
in Dienste
in Dienste
in Gaming
in Social
in Mobilität
in Gaming
in News