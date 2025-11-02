backFlip 44/2025: Der neue Amazon Echo Studio überrascht im Test
Die 44. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Der neue Amazon Echo Studio hat mich im ersten Test überrascht“, „Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault““ und „Homematic IP: Probleme in Home Assistant“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Der neue Amazon Echo Studio hat mich im ersten Test überrascht
- Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault“
- Homematic IP: Probleme in Home Assistant
- Das ist der Grund für den Absturz der Xbox
- Das Comeback von Scrubs hat ein offizielles Datum
- Lidl dreht den Spieß um – Veganes billiger als Fleisch
- Apple droht mit Aus einer wichtigen iOS-Funktion
- Audi blickt auf ein gewaltiges Problem mit seinem Flaggschiff
- Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update
- IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Gesellschaft
in Fintech
in Wearables
in Dienste
in Gaming
in Fintech
in Dienste
in Fintech
in Gaming
in Gaming