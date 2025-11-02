backFlip

backFlip 44/2025: Der neue Amazon Echo Studio überrascht im Test

Autor-Bild
Von
|

Die 44. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Der neue Amazon Echo Studio hat mich im ersten Test überrascht“, „Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault““ und „Homematic IP: Probleme in Home Assistant“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Der neue Amazon Echo Studio hat mich im ersten Test überrascht
  2. Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault“
  3. Homematic IP: Probleme in Home Assistant
  4. Das ist der Grund für den Absturz der Xbox
  5. Das Comeback von Scrubs hat ein offizielles Datum
  6. Lidl dreht den Spieß um – Veganes billiger als Fleisch
  7. Apple droht mit Aus einer wichtigen iOS-Funktion
  8. Audi blickt auf ein gewaltiges Problem mit seinem Flaggschiff
  9. Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update
  10. IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 44/2025: Der neue Amazon Echo Studio überrascht im Test
Weitere Neuigkeiten
Schloss Computer Geld
KI-Betrug und Online-Scams verunsichern Verbraucher
in Gesellschaft
1822direkt
1822direkt verlängert die Girokontoprämie bis Dezember
in Fintech
TCL bringt Movetime MT48 Kids Watch nach Deutschland – kostet 149 Euro
in Wearables
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-Statistik: So weit ist Deutschland bei der Online-Zulassung
in Dienste
Routine: 13-jährige Entwicklungszeit nähert sich dem Ende zu
in Gaming
Banking-Apps: Fotoüberweisung punktet bei den Nutzern
in Fintech
ePA-Wachstum: Millionen Abrufe und Uploads in nur vier Wochen
in Dienste
Bitcoin Krypto Crypto
Coinbase und Tink starten Krypto-Zahlungen direkt vom Bankkonto
in Fintech
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake ab sofort im Handel verfügbar
in Gaming
Super Mario 3D All-Stars: Update verbessert Kompatibilität mit der Nintendo Switch 2
in Gaming