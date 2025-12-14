backFlip 50/2025: EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt
Die 50. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt“, „Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025“ und „iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt
- Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
- iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple
- Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)
- Mein Tipp der Woche: Gemini statt ChatGPT
- Amazon spendiert Alexa+ direkt eine neue Funktion
- Große Erleichterung für Cupra deutet sich an
- Citroën ELO: Ein kleiner Van, der alles kann
- Cupra will 2026 eine neue Zielgruppe ansprechen
- Warum die girocard plötzlich zum Symbol deutscher Unabhängigkeit wird
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
