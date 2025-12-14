backFlip

backFlip 50/2025: EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt

Autor-Bild
Von
|
Tanken

Die 50. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt“, „Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025“ und „iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt
  2. Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
  3. iOS 26.2 ist fertig: Das nächste Update von Apple
  4. Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)
  5. Mein Tipp der Woche: Gemini statt ChatGPT
  6. Amazon spendiert Alexa+ direkt eine neue Funktion
  7. Große Erleichterung für Cupra deutet sich an
  8. Citroën ELO: Ein kleiner Van, der alles kann
  9. Cupra will 2026 eine neue Zielgruppe ansprechen
  10. Warum die girocard plötzlich zum Symbol deutscher Unabhängigkeit wird

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 50/2025: EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt
Weitere Neuigkeiten
Pragmata: Besitzer der Nintendo Switch 2 können sich freuen
in Gaming
macOS Tahoe: Zweites großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht
in Firmware und OS
Apple Logo Schloss Header
Apple veröffentlicht Updates für ältere iOS- und macOS-Betriebssysteme
in Firmware und OS
HAVAL H6: GWM bringt Hybrid-SUV zum Kampfpreis nach Deutschland
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden eine Prämie
in Fintech
Remedy: Control Resonant ist das größte Game, das wir je entwickelt haben
in Gaming
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Ubisoft und Activision mit starken Neueinsteigern
in Gaming
Rtl Plus
Sendergruppe RTL feiert Zuwächse in allen Zielgruppen
in News
ZDF-Streaming-Portal ab sofort über ZATTOO verfügbar
in News
iOS 26.2 ist da: Apple überrascht mit Update
in Firmware und OS