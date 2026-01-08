Gaming

Blizzard plant wohl ein neues StarCraft für 2026

Autor-Bild
Von
|
Starcraft Blizzard

Glaubt man einer aktuellen Meldung von Windows Central, dann wird uns Blizzard in diesem Jahr ein neues StarCraft zeigen, womöglich im Rahmen der BlizzCon zum Ende des Jahres. Doch das neue StarCraft wird anders, als einige jetzt denken.

Blizzard plant angeblich kein StarCraft 3, was ich mir wünschen würde, sondern einen Shooter, der sich schon im Sommer von einer sehr guten Quelle andeutete.

Da es sonst nur Erweiterungen und DLCs für bestehende Spiele gibt, dürfte dieser Titel gemeint gewesen sein, als Blizzard vor ein paar Wochen davon sprach, dass 2026 das bisher größte Jahr des Studios wird. Ob die Fans von Blizzard aber auf einen (vermutlich mit In-App-Käufen vollgepackten) StarCraft-Shooter warten?

Gta 6 2026 Header

Wie ist der Stand von GTA 6? Insider verrät Details

Rockstar Games kündigte das neue Grand Theft Auto mal wieder zu früh an und musste es jetzt schon zweimal verschieben.…

8. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Blizzard plant wohl ein neues StarCraft für 2026
Weitere Neuigkeiten
POCO M8-Serie ist offiziell
in Smartphones
NARWAL V40: Akkusauger mit Station vorgestellt
in Smart Home
Fokus auf Nutzer: Dell rudert vom KI-Hype zurück
in Marktgeschehen
Xbox 2024 Header
Nächste Xbox soll „das volle Potenzial von Windows“ nutzen
in Gaming
Das ist der neue Elektro-SUV von Jaguar
in Mobilität
WhatsApp erweitert Funktionen für Gruppenchats
in Dienste
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Sony hat die PlayStation 5 Pro leider vergessen
in Gaming
Apple Card Header
Apple Card: Die „Neuerfindung der Kreditkarte“ ist gescheitert
in Fintech
Disney+ bekommt 2026 ein neues Videoformat
in News
Samsung Galaxy Ring 2024 Header
Ist der Samsung Galaxy Ring wirklich sicher?
in Wearables