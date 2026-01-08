Blizzard plant wohl ein neues StarCraft für 2026

Glaubt man einer aktuellen Meldung von Windows Central, dann wird uns Blizzard in diesem Jahr ein neues StarCraft zeigen, womöglich im Rahmen der BlizzCon zum Ende des Jahres. Doch das neue StarCraft wird anders, als einige jetzt denken.

Blizzard plant angeblich kein StarCraft 3, was ich mir wünschen würde, sondern einen Shooter, der sich schon im Sommer von einer sehr guten Quelle andeutete.

Da es sonst nur Erweiterungen und DLCs für bestehende Spiele gibt, dürfte dieser Titel gemeint gewesen sein, als Blizzard vor ein paar Wochen davon sprach, dass 2026 das bisher größte Jahr des Studios wird. Ob die Fans von Blizzard aber auf einen (vermutlich mit In-App-Käufen vollgepackten) StarCraft-Shooter warten?