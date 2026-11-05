Damit hätte ich bei Snapchat nicht gerechnet

Snapchat war einst ein großer Hype, doch dann wurde dieser von Instagram kopiert (auch sehr erfolgreich) und neue Trends wie TikTok kamen. Daher sprach man vor etwas mehr als einem Jahr auch von einem entscheidenden Moment für Snapchat.

Und, wie ist der Stand? Ich finde gut, auch wenn man etwas hinter den Zielen und Erwartungen liegt. Doch Snapchat steigert sich weiterhin und kommt mittlerweile auf 495 Millionen tägliche Nutzer und 30 Millionen davon zahlen sogar für ein Abo.

Analysten haben etwas mehr erwartet und der Umsatz mit Werbung liegt auch ein bisschen hinter den selbst gesteckten Zielen, aber wenn man mich vor einer Weile gefragt hätte, ob Snapchat eine Zukunft hat, ich hätte gegen den Dienst gewettet.

Also ja, einige sind nicht ganz mit dem Wachstum zufrieden, die Aktie musste nach den Zahlen auch etwas Federn lassen, aber nach einem sterbenden Dienst sieht das derzeit nicht aus. Meine Berührungspunkte mit Snap sind allerdings eher gering, da ich weder deren Brillen mit Kamera nutze noch die App installiert habe.

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