Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte

Rockstar Games ist zwar nicht ganz so präsent in den Medien, aber Take-Two dafür umso mehr und vor allem der Take-Two Chef (Mutterkonzerns der GTA-Entwickler). Erst diese Woche war er nach den Geschäftszahlen wieder bei CNBC zu Besuch.

Und während es vor ein paar Tagen noch um den möglichen Preis für GTA 6 ging, so stand jetzt mal wieder das Datum im Mittelpunkt. Steht der 26. Mai noch? Die Gerüchte zu einer erneuten Verschiebung auf den Herbst 2026 sind sehr präsent.

GTA 6 kommt im Mai 2026, wirklich?

Ja, so Strauss Zelnick, sein „Grad der Überzeugung ist sehr, sehr hoch“. Doch was bedeutet so eine Aussage? Nichts, exakt gar nichts. Im April 2025 warb man auch noch mit einem Release in diesem Jahr und im Mai wurde GTA 6 doch verschoben.

Zwischen dem Interview und der Ankündigung mit dem neuen Datum lag nur knapp ein Monat und der Chef von Take-Two wusste im April mit Sicherheit, dass GTA 6 nicht mehr 2025 erscheint. Aber Take-Two ist immerhin ein Aktienunternehmen.

Leitende Manager oder Chefs äußern sich in Interviews selten zu Details, diese gibt es immer nur in einer gezielten Mitteilung, die man kontrollieren kann. Selbst wenn GTA 6 wirklich erst im Herbst 2026 erscheint und das schon feststeht, so wird uns Strauss Zelnick vermutlich bis 2026 nichts anderes in den Interviews verraten.