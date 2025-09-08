Der 3er wird elektrisch: Das ist der neue BMW i3

Der neue BMW iX3 wurde bereits final gezeigt und wird noch 2025 kommen, aber es ist nur der Auftakt der Neuen Klasse bei BMW, ein elektrischer 3er steht 2026 ebenfalls an. Im Rahmen der IAA hat BMW den neuen i3 als Erlkönig vorgestellt.

Technisch wird das in etwa ein BMW iX3 als Limousine, ich bin daher auf die finale Reichweite gespannt, der SUV knackt ja schon die 800 km. Hier könnte eine 9 am Anfang stehen. Es wird jedenfalls Zeit, dass auch der 3er als Elektroauto kommt.

Diesen bietet BMW bei uns nämlich nur als Hybrid an, es gibt zwar schon einen 3er als BMW i3, aber nur in China. Bei uns wollte BMW die neue Plattform abwarten, auch wenn es viele andere Modelle in den letzten Jahren (wie auch den BMW X3) mit einer Mischplattform gab. Das reichte BMW für den elektrischen 3er aber nicht.