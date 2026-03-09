Mobilität

Elektroauto gescheitert? Porsche Taycan könnte eingestellt werden

Wir haben hier am Morgen bereits über den Wandel unter dem neuen Porsche-Chef berichtet und dabei stand auch im Raum, dass die Zukunft des Taycan nicht ganz sicher sei. Ich war kritisch, aber Autocar schließt sich jetzt dieser Meldung an.

Es gibt unter Michael Leiters angeblich die Idee, dass man den Taycan, der nicht wirklich gut gepflegt wurde und daher massiv eingestürzt ist, obwohl er am Anfang eine Weile vor dem 911er bei den Stückzahlen lag, tatsächlich in Zukunft einstellt.

Elektrischer Panamera statt Taycan

Die Idee von Porsche ist, dass man Panamera und Taycan vereint und quasi ein elektrischer Panamera den Taycan ersetzt. Wenn man es so betrachtet, dann klingt das gar nicht so abwegig, da sich Panamera und Taycan als Elektroauto viel zu ähnlich wären. Aktuell ist der Porsche Panamera allerdings ein reiner Verbrenner.

Vor ein paar Jahren stand im Raum, dass wir mit der SSP-Plattform einen Taycan 2 und elektrischen Panamera im Jahr 2027 sehen werden, aber diese Plattform wird deutlich später starten, Pläne können sich ändern. Klingt so, als würde man nur den elektrischen Panamera, wenn auch später, planen und keinen ganz neuen Taycan.

Unklar ist aber, ob die beiden Modelle dann auch die gleiche Plattform nutzen, was bei einem Elektroauto nicht optimal wäre (eine Mischplattform). Es steht aber nicht gut um die Zukunft des Porsche Taycan, dem ersten Elektroauto aus Zuffenhausen.

