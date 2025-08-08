Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt

Firmware und OS

Google wollte vor ein paar Jahren auch die Gamer mit ChromeOS abholen und so gab es 2022 zwei große Ankündigungen: Steam für ChromeOS und Chromebooks für Gamer. Das funktionierte aber nicht, ChromeOS wurde keine Gaming-Plattform.

Das Projekt mit Steam hat sich auch schon wieder erledigt, denn ab 2026 war es das, die Anwendung wird eingestellt und Spiele funktionieren nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass das kaum jemanden betreffen wird, da es selten genutzt wurde.

Google: ChromeOS wird verschwinden

Doch das ist nur ein Teil des Umbaus, denn ChromeOS selbst, so wie man es jetzt kennt, steht vor dem Ende. Wir haben schon 2024 erfahren, dass ChromeOS und Android verschmelzen sollen und Google bestätigte diesen Schritt im Sommer.

Android wird fit für diese Art von Gerät (Laptops und Co.) gemacht und die Basis für neue Produkte und Entwickler. Daher ist es auch nur logisch, dass Projekte wie Steam nicht überleben. Bisher ist allerdings unklar, wie der Übergang abläuft, wann es losgeht und wie die Details aussehen. Es dürfte aber ein Thema für 2026 sein.

