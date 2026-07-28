Smart Home

Apple „HomePad“ könnte im Oktober kommen

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Apple Homepod Display

Apple arbeitet seit Jahren an einem neuen Display, welches man entweder an der Wand anbringen oder in einen Speaker umwandeln kann – wenn man ein passendes Dock besitzt. Doch Apple setzt auf eine neue Version von Siri, die 2025 kommen sollte und mit der man scheiterte. Dieses Problem hat Apple mit Siri AI gelöst.

Das HomePad, wie es gerne in der Gerüchteküche genannt wird, ist fertig, so Mark Gurman von Bloomberg, und könnte im Oktober kommen. Es wäre aber denkbar, dass es Apple auch auf Anfang 2027 verschiebt, immerhin startet Siri AI im Herbst doch erst noch als Beta und vielleicht wartet Apple die finale Version davon ab.

Bei den neuen AirPods mit Kamera und der Brille mit KI und Kameras müssen wir ein volles Jahr warten, diese Produkte kommen erst Ende 2027, sie wurden auch mit der neuen Siri-Version geplant. Das HomePad soll aber früher kommen, es ist wichtiger für Apple und soll in Zukunft die neue Basis für Smart Home werden.

Ich bin wirklich gespannt, was uns Apple da zeigen wird, wie gut das HomePad am Ende ist und was es, wie auch der neue HomePod mini, kostet. Vielleicht wechsle ich zu Apple bei Smart Home, das war jedenfalls einst der Plan. Der Kindergarten mit der EU schreckt mich aber doch etwas ab, da erwarte ich mehr von Apple.

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Apple soll seit Monaten auf einem fertigen Apple TV und HomePod mini sitzen, so Mark Gurman von Bloomberg. Der aktuelle…28. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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