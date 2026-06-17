Google stellt die Nest-Lautsprecher endgültig ein

Google trennt sich von der Nest-Reihe bei den Lautsprechern, eine Marke, die man einst für Smart Home aufkaufte (und die man auch weiterhin nutzt), die aber keine Zukunft bei den smarten Speakern hat. Jetzt heißt es einfach nur wieder Google.

Mit dem heutigen Start des Google Home Speaker hat Google den Nest Mini und Nest aus den Stores entfernt, in denen man den neuen Speaker kaufen kann. Bei uns folgt er „bald“, aber auch hier sind beide Nest-Modelle nicht mehr verfügbar.

Damit hat Google übrigens nur noch einen Speaker im Sortiment, was doch etwas wenige ist, da kommt hoffentlich noch mehr. Was auf jeden Fall kommen wird, sind Speaker mit Display, aber auch mehr Speaker ohne Display wären doch schön.

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