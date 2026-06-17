Audio

Google stellt die Nest-Lautsprecher endgültig ein

Autor-Bild
Von
|
Google Nest Audio Header

Google trennt sich von der Nest-Reihe bei den Lautsprechern, eine Marke, die man einst für Smart Home aufkaufte (und die man auch weiterhin nutzt), die aber keine Zukunft bei den smarten Speakern hat. Jetzt heißt es einfach nur wieder Google.

Mit dem heutigen Start des Google Home Speaker hat Google den Nest Mini und Nest aus den Stores entfernt, in denen man den neuen Speaker kaufen kann. Bei uns folgt er „bald“, aber auch hier sind beide Nest-Modelle nicht mehr verfügbar.

Damit hat Google übrigens nur noch einen Speaker im Sortiment, was doch etwas wenige ist, da kommt hoffentlich noch mehr. Was auf jeden Fall kommen wird, sind Speaker mit Display, aber auch mehr Speaker ohne Display wären doch schön.

Telekom feiert sich als 5G-Marktführer in Deutschland

Passend zur Urlaubssaison, so die Telekom, wollte man darauf aufmerksam machen, dass man selbst der Marktführer bei 5G in Deutschland…

17. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Google stellt die Nest-Lautsprecher endgültig ein
Weitere Neuigkeiten
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Neue Einblicke in das Story-Erweiterungspaket
in Gaming
Gta 5 Protagonisten
Rockstar Games: Kein GTA 6, aber kostenloses Upgrade für GTA 5
in Gaming
Xbox Series X Controller Header
Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für die Xbox-Plattform
in Firmware und Updates
Entwickler von Cyberpunk und Witcher führen Woke-Gegner vor
in Gaming
Google Home Speaker: Wir haben ein Datum (und schlechte Nachricht)
in Smart Home
Porsche legt Taycan neu auf: Das Elektroauto wird zum „Verbrenner“
in Mobilität
Nothing OS 5.0: Beta-Testprogramm wird wohl bald starten
in News
Eine gute Nachricht für das Apple iPhone 18
in Smartphones
Telekom feiert sich als 5G-Marktführer in Deutschland
in Telekom
Neuer Beats-Kopfhörer: Apple macht sich über die FIFA lustig
in Audio