Dienste

EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die Europäische Kommission will Meta verpflichten, konkurrierende KI-Chatbots in WhatsApp zuzulassen.

Die EU-Kommission hat laut der Nachrichtenagentur Reuters angekündigt, Meta anzuweisen, Drittanbieter-KI in WhatsApp wieder uneingeschränkt zuzulassen. Hintergrund ist eine im Februar gestartete Untersuchung zu möglichen Wettbewerbsverstößen. Auslöser war eine von Meta eingeführte Zugangsgebühr und Sperre für externe KI-Dienste.

Nach Einschätzung der Kommission erschwert Meta damit den Zugang zu wichtigen Plattformdaten und benachteiligt Konkurrenten. Eine im März eingeführte Übergangslösung, die externe KI-Assistenten gegen Gebühr zulässt, bewertet die Behörde als unzureichend.

Laut Kommission habe auch die überarbeitete Regelung den Effekt, Drittanbieter auszuschließen. Daher plane man eine einstweilige Anordnung, die den Zustand vor Oktober 2025 wiederherstellen soll. Diese Maßnahme gilt bis zum Abschluss der laufenden Untersuchung.

WhatsApp macht die CarPlay-App per Update für alle verfügbar

Das Meta-Unternehmen WhatsApp stellt seine native CarPlay-App per Update jetzt offiziell für alle Nutzer bereit. Die zuvor getestete CarPlay-Lösung ist…

8. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen
Weitere Neuigkeiten
Sony Bravia 9 2024 Tv
Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai
in Unterhaltung
Google bringt seine KI direkt auf deinen Mac-Desktop
in Software
Hermes Germany investiert in neue Scanner und Drucker
in Dienste
Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an
in Mobilität
Ford Logo Header
Ford wirft seinen Chef für Elektroautos raus
in Mobilität
Das neue Fitbit Band: Google greift Whoop an
in Wearables
VW ID Cross: Das nächste Elektroautos von Volkswagen zeigt sich
in Mobilität
Gratis Comic Tag (Kids & Teens) lädt erneut zum Lesen und Entdecken ein
in Handel
Galaxy Tab S11: Entwicklung von One UI 8.5 schreitet weiter voran
in Firmware und Updates
Doctor Arzt
ePA in Deutschland: Nutzung steigt deutlich in allen Versorgungsbereichen
in Gesellschaft