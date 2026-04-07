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Google Maps hebt Community-Funktionen auf ein neues Level

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Das Unternehmen Google führt drei neue Funktionen ein, um Beiträge in Google Maps einfacher und interaktiver zu gestalten.

Google Maps verzeichnet weltweit über 500 Millionen aktive Mitwirkende, deren lokale Erfahrungen die Plattform mit aktuellen Informationen versorgen. Laut Google sollen neue Tools das Teilen und Erfassen von persönlichen Eindrücken erleichtern.

Fotos und Videos helfen Nutzern, Eindrücke eines Ortes authentisch zu vermitteln und künftig werden solche Medien direkt im Reiter „Beitragen“ angezeigt, wenn Zugriff auf die Smartphone-Galerie gewährt wurde.

Google integriert KI und neue Community-Funktionen

Eine weitere Neuerung betrifft die Beschriftung von Bildern. Mithilfe des Sprachmodells Gemini können Nutzer automatisch erstellte Textvorschläge für ihre Fotos erhalten.

Diese Funktion ist derzeit in englischer Sprache auf iOS in den USA verfügbar und soll laut Google in den kommenden Monaten weltweit und auch auf Android eingeführt werden. Sie kann bearbeitet oder vollständig entfernt werden, bevor der Beitrag veröffentlicht wird.

Darüber hinaus weist die Plattform künftig deutlicher auf den Einfluss der eigenen Beiträge hin. Nutzer sehen ihre Gesamtpunkte direkt im Bereich „Beitragen“, und die Stufen der Local-Guides werden prominenter angezeigt. Neue Abzeichen und goldfarbene Profile sollen dabei helfen, erfahrene Mitwirkende schneller zu erkennen. Laut Unternehmensangaben erfolgen diese Aktualisierungen global auf allen Geräten.

Die Kombination aus automatisierten Vorschlägen und sichtbaren Erfolgen dürfte die Motivation einiger Nutzer steigern. Ich persönlich trage bereits seit Ende 2024 quasi nichts mehr zu Google Maps bei, da mich das kaputte Bewertungssystem nur noch nervt.

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