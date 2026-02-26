Google plant überraschende Neuerung für Maps

Google packt seine KI-Dienste aktuell in immer mehr Apps und in vielen Fällen ist es ein logischer Schritt. Doch bei Google Maps steht laut Android Authority eine neue Option an, die viele überraschen dürfte, denn Nano Banana soll bald kommen.

Das deutet jedenfalls die neue Version der App (26.09.00.873668274) an und es wäre denkbar, dass Google seine KI-Bildbearbeitung für Street View nutzt. Hier wird man Orte mit der KI bearbeiten können, so viele Details gibt es aber nicht.

Ich glaube nicht, dass Google ganze Karten oder die Navigation mit Nano Banana erstellen lässt, aber vielleicht kann man dort Orte mit der KI bearbeiten und dann mit anderen teilen. Gemini selbst ist übrigens schon in Google Maps verfügbar.