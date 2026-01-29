Große Überraschung: Tesla stellt Model S und Model X ein

Tesla hat das Model S und Model X in den letzten Jahren kaum noch gepflegt und den Fokus voll auf das Model 3 und Model Y gelegt, was man auch sehr gut an den Verkaufszahlen sieht. Doch es gab hin und wieder kleine Optimierungen bei Tesla.

Das letzte Mal wurden das Model S und Model X im Herbst 2025 verbessert und daher ist es sehr überraschend, dass Tesla die beiden Elektroautos jetzt doch ganz einstellt. Vor allem, da man aktuell auch weiter Testmodelle an Medien herausgibt.

Ich habe mir das Tesla Model X gerade erst im Alltag angeschaut und mein Fazit war, dass man es entweder einstellen oder grundlegend erneuern sollte. Tesla hat sich für das Ende entschieden, noch im zweiten Quartal 2026 endet die Produktion.

Tesla fokussiert sich mehr auf Roboter

Gibt es Ersatz? Nein, jedenfalls kein Auto, denn Tesla nutzt die Produktionslinien für den Optimus-Roboter, der laut Elon Musk eine größere Zukunft hat. Damit wird das Lineup an Modellen bei Tesla jetzt deutlich kleiner, in Europa wird es sogar halbiert.

Die beiden Elektroautos haben zwar keinen so großen Einfluss auf die Zahlen bei Tesla, aber man wird es sicher im zweiten Halbjahr sehen. Mal schauen, wie es mit dem Cybertruck bei Tesla weitergeht, der nicht wirklich erfolgreicher als ein S/X ist.

Achja, der neue Roadster soll jetzt im April 2026 vorgestellt werden, aber da gibt es von Elon Musk seit Jahren immer wieder ein neues Datum. Wahrscheinlich wird es nicht so kommen, aber hey, er hat es so gesagt, also wollte ich es erwähnt haben.