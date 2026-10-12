GTA 6: Spieler sollten einen Monat vor Release wirklich aufpassen

Das Marketing von Rockstar ist mittlerweile voll angelaufen und wir rechnen auch diese Woche mit neuen Details rund um GTA 6. Doch ein alter Leaker ist zurück und hat nicht nur fast 30 Minuten aus dem Spiel gezeigt, er droht mir deutlich mehr.

Die Person, die hinter „Cyberleek“ steckt, hat vielleicht nicht die aktuellste Version des Spiels, wie das Material zeigt, aber er hat laut eigenen Angaben eine Version, die man bis zum Ende spielen kann. Und diese droht er jetzt zu veröffentlichen.

Sein letzter Leak enthielt schon Szenen, die man vielleicht lieber im Spiel genießt, daher sollte man als Spieler jetzt einfach die Leaks vermeiden. Was nicht leicht wird, falls es stimmt und Rockstar nicht auf seine Forderung (physische Version des Spiels) reagiert. Was sie nicht tun werden, vielleicht zieht er es also wirklich durch.

In genau einem Monat kommen die Boxen bei allen an, die jetzt vorbestellen, denn am 12. November startet der Preload. Und wenige Tage später geht es los. Für mich wird es schwierig, falls wirklich Story-Leaks kommen, da ich das beruflich mache, hier wird es aber definitiv keine geben und man sollte das ab sofort vermeiden.

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