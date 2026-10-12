GTA 6: Spieler sollten einen Monat vor Release wirklich aufpassen
Das Marketing von Rockstar ist mittlerweile voll angelaufen und wir rechnen auch diese Woche mit neuen Details rund um GTA 6. Doch ein alter Leaker ist zurück und hat nicht nur fast 30 Minuten aus dem Spiel gezeigt, er droht mir deutlich mehr.
Die Person, die hinter „Cyberleek“ steckt, hat vielleicht nicht die aktuellste Version des Spiels, wie das Material zeigt, aber er hat laut eigenen Angaben eine Version, die man bis zum Ende spielen kann. Und diese droht er jetzt zu veröffentlichen.
Sein letzter Leak enthielt schon Szenen, die man vielleicht lieber im Spiel genießt, daher sollte man als Spieler jetzt einfach die Leaks vermeiden. Was nicht leicht wird, falls es stimmt und Rockstar nicht auf seine Forderung (physische Version des Spiels) reagiert. Was sie nicht tun werden, vielleicht zieht er es also wirklich durch.
In genau einem Monat kommen die Boxen bei allen an, die jetzt vorbestellen, denn am 12. November startet der Preload. Und wenige Tage später geht es los. Für mich wird es schwierig, falls wirklich Story-Leaks kommen, da ich das beruflich mache, hier wird es aber definitiv keine geben und man sollte das ab sofort vermeiden.
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Um story leaks mache ich mir bei GTA wirklich keine Gedanken, die Story interessiert bei GTA kaum jemanden und wirklich tiefgreifende war diese auch noch nie. Am Ende sind es ein paar aneinander gereihte Missionen wie in jedem anderen GTA. Die Beweggründe dea Leakers sind eigentlich ganz löblich. Er will das Rockstar eine physische Version veröffentlicht, was ja wirklich kein Problem wäre. Die jedoch mit einem Crypto Scam zu verknüpfen ist jedoch nicht in Ordnung, unabhängig davon das es ohnehin kriminell ist sich illegal Firmeneigentum zu verschaffen. Interessant wäre ob es sich bei der Version um eine spielbar PC Version handelt.
wieso Scam? gestern hat einer aus der Gruppe aus nem 2k invest 130k gemacht. (und der hat seit August gehalten) ich selbst hab mir 2.5k durch die Lappen gehen gelassen weil jeder damals direkt von Scam sprach und blubb. währenddessen machen Leute die nichts draufgeben fett Kohle. ihr scamt euch selbst. mittlerweile weiss ichs besser und profitere. es geht auch nicht ums Game oder um zu spoilern (es werden bewusst Spoiler und neue Mechaniken vermieden zu zeigen)sondern ums Geld. das traden machen eh die Bots. das Game ist nur der Anreiz.